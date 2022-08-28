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Galatasaray çok istemişti! Andrea Belotti tercihini yaptı formayı giydi! Resmen Roma'da...

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Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Galatasaray çok istemişti! Andrea Belotti tercihini yaptı formayı giydi! Resmen Roma’da...

Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan oyuncu Jose Mourinho'nun takımı Roma ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

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