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Canlı | Trabzonspor-Galatasaray canlı takip izle! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Canlı | Trabzonspor-Galatasaray canlı takip izle! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından moral ararken, Galatasaray ise oyun sistemini oturtup yeni galibiyet serileri peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de dev derbide geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Yüksek heyecana sahne olacak karşılaşma saat 21:45'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic

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DEV DERBİDE ÜSTÜNLÜK KİMDE?

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

LİGDE 99.MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 98 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.

SON 10 MAÇA TRABZON DAMGASI

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde bordo-mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

BORDO MAVİLİLERDE EKSİKLER FAZLA

Kopenhag maçı sonrasında kontrolden geçen ve karın bölgesinde kas yaralanması olduğu tespit edilen kaleci Uğurcan Çakır, kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas ile tedavileri süren Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan idmana katılmadı.

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