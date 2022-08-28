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Trabzonspor'da derbi öncesi sakatlık şoku: Abdülkadir Ömür ve Bakasetas kadrodan çıkartıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Trabzonspor’da derbi öncesi sakatlık şoku: Abdülkadir Ömür ve Bakasetas kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala ev sahibi ekipte iki şok birden yaşandı. Uğurcan Çakır'ın forma giyemeyeceği Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas da kadrodan çıkartıldı.

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