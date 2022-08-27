Galatasaray’da flaş ayrılık: KAP’a bildirildi

ALEXANDRU CİCALDAU'NUN KARİYERİNDEN NOTLAR

8 Temmuz 1997 tarihinde Medgidia'da dünyaya gelen Alexandru Cicaldau, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı FC Viitorul'da start verirken, 2018-21 yılları arasında Universitatea Craiova'nın başarısı için ter döktü. 2021 yazında Galatasaray'a imza attı.

Romanya A Milli Takımı'nda 25 maçta 3 gol kaydeden Cicaldau, 15 maça çıktığı Romanya U-21 Milli Takımı'nda da 2 gole kaydetti. Romanya U-19 Milli Takımı formasını 6 karşılaşmada terleten Alexandru, Romanya U-18 Milli Takımı'nda ise 1 karşılaşmada forma giydi.

Kariyerinde 3 kupa kaldıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 Romanya Ligi şampiyonluğu, 1 Romanya Kupası şampiyonluğu ve 1 Romanya Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

Kariyerinde en fazla maça Universitatea Craiova formasıyla çıkan Rumen oyuncu, 100 maç barajını aştığı ekipte 129 karşılaşmada görev yaptı. FC Farul Constanta kariyeri 50 maç sürerken, 1 gol attı, 7 de asist yaptı.