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Galatasaray'da flaş ayrılık: KAP'a bildirildi

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Galatasaray’da flaş ayrılık: KAP’a bildirildi

Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcusu Alexandru Cicâldău'nun kiralık olarak Kalba Union Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Rumen futbolcusu Alexandru Cicâldău'nun Kalba Union Futbol Kulübü'ne kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C. tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALEXANDRU CİCALDAU'NUN 2021-22 SEZONU PERFORMANSI

2021-22 sezonunda Universitatea Craiova formasıyla 3 resmi maçta görev yapan Alexandru Cicaldau söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.

Galatasaray formasıyla ise 40 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

ALEXANDRU CİCALDAU'NUN KARİYERİNDEN NOTLAR

8 Temmuz 1997 tarihinde Medgidia'da dünyaya gelen Alexandru Cicaldau, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı FC Viitorul'da start verirken, 2018-21 yılları arasında Universitatea Craiova'nın başarısı için ter döktü. 2021 yazında Galatasaray'a imza attı.

Romanya A Milli Takımı'nda 25 maçta 3 gol kaydeden Cicaldau, 15 maça çıktığı Romanya U-21 Milli Takımı'nda da 2 gole kaydetti. Romanya U-19 Milli Takımı formasını 6 karşılaşmada terleten Alexandru, Romanya U-18 Milli Takımı'nda ise 1 karşılaşmada forma giydi.

Kariyerinde 3 kupa kaldıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 Romanya Ligi şampiyonluğu, 1 Romanya Kupası şampiyonluğu ve 1 Romanya Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

Kariyerinde en fazla maça Universitatea Craiova formasıyla çıkan Rumen oyuncu, 100 maç barajını aştığı ekipte 129 karşılaşmada görev yaptı. FC Farul Constanta kariyeri 50 maç sürerken, 1 gol attı, 7 de asist yaptı.

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