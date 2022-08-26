Galatasaray PSG ile anlaştı! Mauro Icardi geliyor | İşte Arjantinli futbolcunun maliyeti

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray ile adı anılan Mauro İcardi için İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Haberde; geçen hafta İstanbul'a gelen İcardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın nabız yokladığı, sarı-kırmızılıların ise oyuncunun ücretinin sadece 3 milyon Euro'luk bölümünü karşılama teklifi yaptığı belirtildi.