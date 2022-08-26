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Galatasaray PSG ile anlaştı! Mauro Icardi geliyor | İşte Arjantinli futbolcunun maliyeti

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Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Galatasaray PSG ile anlaştı! Mauro Icardi geliyor | İşte Arjantinli futbolcunun maliyeti

Bu sezon kadrosuna Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Seferovic, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi yıldız isimleri katan Galatasaray, bomba bir ismi renklerine bağlamaya çalışıyor. Transfer sezonunun sona ermesine günler kala Başkan Dursun Özbek yeni transfer için hamle yapacaklarını açıkladı. Galatasaray, Arjantinli ünlü golcü Mauro Icardı için PSG ile anlaşmaya vardı.

Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Transfer sezonunun sona ermesine günler kala, Başkan Dursun Özbek transfer yapacaklarını dile getirdi.

Mertens, Torreira, Seferovic ve Oliveira gibi dünyaca yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir golcü transferi daha yapacak. Bu sezon gol sıkıntısı yaşayan Galatasaray ligde oynadığı 3 maçta 2 gol attı ve 1 gol yedi.

GÖZLER ICARDI'YE ÇEVRİLDİ

Haris Seferovic ve Gomis'in yanına yıldız bir golcü daha transfer etmek isteyen Galatasaray, PSG'nin satış listesine koyduğu Mauro İcardi ile görüşmelerini sürdürüyor.

EŞİ WANDA NARA İSTANBUL'DA

Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı yöneticilerle temas kurmuştu. Fransız basını bu görüşmeleri sayfalarına taşırken, "Galatasaray, İcardi için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar bu hafta görüşmek için yeniden bir araya gelecek" ifadesini kullanmıştı.

TRANSFERDEKİ KRİTİK NOKTA ORTAYA ÇIKTI

PSG ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde kritik konu satın alma opsiyonu olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlarken PSG'de sportif direktör Luis Campos, bu öneriye zorunlu satın alma maddesi eklemek istiyor.

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray ile adı anılan Mauro İcardi için İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Haberde; geçen hafta İstanbul'a gelen İcardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın nabız yokladığı, sarı-kırmızılıların ise oyuncunun ücretinin sadece 3 milyon Euro'luk bölümünü karşılama teklifi yaptığı belirtildi.

G.SARAY BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI: PSG İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray ve PSG, Mauro Icardi'nin kiralanması için anlaştı. Oyuncunun maaşının ödeme yüzdesi hakkında görüşmeler devam ediyor.

PSG'nin göndermek istediği ancak bonservis beklentisinde olduğu Arjantinli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro. Yıllık 10 milyon Euro alan İcardi için G.Saray'ın teklifini ilettiği ve ikinci görüşme sonrasında artık karar aşamasına geldiği vurgulandı.

29 yaşındaki futbolcu, futbola Barcelona altyapısında başlamış, sonra Sampdoria ve İnter formaları giymiş, İnter'den Paris Saint- Germain'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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