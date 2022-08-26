Gaziantep FK'dan Antalyaspor'a farklı tarife: 5-2
Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılışında, Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor'u 2-1 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi maç fazlasıyla 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, devreyi 2-1 geride kapattığı maçta, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.
GAZİANTEP LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi maç fazlasıyla 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Wright'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.
15. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta Fredy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Wright'ın vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içeresinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatalı pasında top Markovic'in önünde kaldı. Markovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Wright, topu filelere attı: 1-1
40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright, topu kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturdu. Hakem Suat Arslanboğa yan hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği golü Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 1-2
Antalyaspor mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
53. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çektiği sert şutta, top direğin üzerinden auta çıktı.
54. dakikada Gaziantep FK yeniden beraberliği yakaladı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou'nun pasında arka direkte topla buluşan Figueriedo'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-2
58. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan geliştirilen atakta Sagal'ın ceza sahası içerisine yaptığı sert ortada Pekhart'ın savunmadan sekerek dokunduğu top filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa ofsayt gerekçesiyle bir süre beklettiği golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 3-2
63. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Maxim'in ceza sahasına aktardığı topa Sagal'ın vuruşunda top kaleci Boffin'den geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
67. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın kontraatağında kendi yarı sahasından topu kazanarak kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2
73. dakikada savunmanın hatasında orta sahada topu önünde bulan Figueriedo, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 5-2
Karşılaşma Gaziantep FK'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
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