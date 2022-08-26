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Son dakika: Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: Sivasspor ve Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Başakşehir'in en güçlü rakibi olarak İtalyan ekibi Fiorentina öne çıkarken, Sivasspor'un grubunda da Slavia Prag dikkat çekti.

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