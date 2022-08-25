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Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

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