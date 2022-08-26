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Son dakika: İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri! UEFA kura çekimi takibi A Haber'de

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Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri! UEFA kura çekimi takibi A Haber’de

Son dakika haberleri... Son şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri İstanbul'daki törenle belli oluyor. Trabzonspor kurada 4. torbada yer alırken, Fenerbahçe ise 3. torbada. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı takip etmek için ahaber.com.tr'de kalın...

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz. (Güncellenecektir)

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılıyor. Kura çekimi, saat 14:00'te başladı.

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