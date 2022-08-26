26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE: Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE: Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
ABONE OL
Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE: Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu mu?

Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grupları belli olacak. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek kuru çekimi için canlı yayın detayları merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılıyor. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanıyor.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

AVRUPA LİGİ TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev ile eşleşti. 4. torbadan gelecek takım bekleniyor.

Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA