UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu! Fenerbahçe’nin rakipleri kimler? Trabzonspor’un rakipleri hangi takımlar?

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubuna düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu. H Grubunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakipleri ise Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros...

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