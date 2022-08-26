26 Ağustos 2022, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu! Fenerbahçe’nin rakipleri kimler? Trabzonspor’un rakipleri hangi takımlar?
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubuna düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu. H Grubunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakipleri ise Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros...