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UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu! Fenerbahçe’nin rakipleri kimler? Trabzonspor’un rakipleri hangi takımlar?

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Giriş: 26.08.2022 15:05
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubuna düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu. H Grubunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakipleri ise Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros...
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UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu
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