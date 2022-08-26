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Fenerbahçe Steven Caulker ile yollarını ayırdı

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Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Fenerbahçe Steven Caulker ile yollarını ayırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

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