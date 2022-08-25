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Canlı | Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı takip! Fenerbahçe-Austria Wien maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Canlı | Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı takip! Fenerbahçe-Austria Wien maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında Austria Wien'i evinde konuk edecek. Dolu tribünler önünde oynanacak maçta Fenerbahçe rahat bir oyun sergileyerek turu geçmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Peres, Novak, İsmail, Mert Hakan, Crespo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Handl, Mühl, Koumelio, De Graça, Braundöder, Fischer, Holland, Grüber, Fitz

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KING KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor.

Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

ARDA GÖREV YAPABİLECEK

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek. Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

128.RANDEVU

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı.Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.

PEDRO DA FORMA BEKLEYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u bu süreçte tatlı bir sıkıntı bekliyor. Sezon başında Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro gibi isimleri sakatlıklarından dolayı az kullanan ya da kullanamayan tecrübeli teknik adam, bu oyuncular arasından 3 tanesinin takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri de çoğalttı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan, İrfan Can ve Pedro da artık Jesus'un önemli alternatifleri durumunda olacak.

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