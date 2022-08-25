Canlı | Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı takip! Fenerbahçe-Austria Wien maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

PEDRO DA FORMA BEKLEYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u bu süreçte tatlı bir sıkıntı bekliyor. Sezon başında Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro gibi isimleri sakatlıklarından dolayı az kullanan ya da kullanamayan tecrübeli teknik adam, bu oyuncular arasından 3 tanesinin takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri de çoğalttı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan, İrfan Can ve Pedro da artık Jesus'un önemli alternatifleri durumunda olacak.