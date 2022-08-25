Sivasspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, evinde İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçta da 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor, evinde Malmö'ye 2-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybeden temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
2. dakikada Leke James'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
9. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta ceza yayı üzerinde Kiese Thelin, topuk pasıyla penaltı noktasındaki Birmancevic'i gördü. Sivasspor savunması son anda araya girerek bu futbolcunun vuruşuna izin vermedi.
18. dakikada Erdal Rakip'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Kiese Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topu Yatabare'ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.
31. dakikada Erdal Rakip'in ara pasıyla ceza sahasına giren Birmancevic'in vuruşunda, Appindangoye yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti.
42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan aldığı pasla sağ kanatta ilerleyen Gradel'in içeriye çevirdiği top, Leke James'e gelmeden önce savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James
Malmö: Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
- YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...
- MEB son dakika açıkladı: İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? MEB TYP 60 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
- İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
- EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir
- İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...