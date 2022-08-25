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Sivasspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Sivasspor yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, evinde İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçta da 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor, evinde Malmö'ye 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybeden temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

2. dakikada Leke James'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta ceza yayı üzerinde Kiese Thelin, topuk pasıyla penaltı noktasındaki Birmancevic'i gördü. Sivasspor savunması son anda araya girerek bu futbolcunun vuruşuna izin vermedi.

18. dakikada Erdal Rakip'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Kiese Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topu Yatabare'ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.

31. dakikada Erdal Rakip'in ara pasıyla ceza sahasına giren Birmancevic'in vuruşunda, Appindangoye yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti.

42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan aldığı pasla sağ kanatta ilerleyen Gradel'in içeriye çevirdiği top, Leke James'e gelmeden önce savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James

Malmö: Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin

Malmö - Sivasspor maçının bilet fiyatları belli oldu MALMÖ - SİVASSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

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