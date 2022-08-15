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Malmö - Sivasspor maçının bilet fiyatları belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Malmö - Sivasspor maçının bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belirlendi.

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