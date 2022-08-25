Başakşehir Belçika’da rahat turladı

BERKAY ÖZCAN'DAN GOLLERE DEVAM

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, üst üste ikinci resmi maçında da golü attı.

Turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Berkay, Belçika deplasmanında da takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SÜRDÜ

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı altıncı maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 4 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 12 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 4 gol gördü.

Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı. Medipol Başakşehir, Antwerp ile de İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.