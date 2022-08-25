Başakşehir Belçika'da rahat turladı
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Antwerp'e konuk oldu. Temsilcimiz 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-1 kazanarak adını gruplara yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını gruplara yazdırdı.
Bosuil Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'ten geldi. Rakibin tek golünü ise Frey penaltıdan attı.
İstanbul ekibinin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasındaki rakipleri bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında belli olacak.
MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ
Turuncu-lacivertli ekip karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, ardından taraftarlarının yanına gitti. Karşılıklı tezahüratlar yaparak galibiyeti kutladılar.
Medipol Başakşehirli teknik ekip ve oyuncular, saha içinde galibiyet fotoğrafı da çektirdi.
BERKAY ÖZCAN'DAN GOLLERE DEVAM
Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, üst üste ikinci resmi maçında da golü attı.
Turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Berkay, Belçika deplasmanında da takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.
EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SÜRDÜ
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı altıncı maçı da kaybetmedi.
Bu maçlarda 4 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 12 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 4 gol gördü.
Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı. Medipol Başakşehir, Antwerp ile de İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.
TRİBÜNLERDE GERGİNLİK
Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma boyunca iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Mücadelenin son dakikalarında da gerginlik dozu arttı. Güvenlik güçleri iki takım taraftarlarını ayırmaya çalıştı. Belçikalı taraftarlar, sahaya birçok yabancı madde attı. Stat hoparlörlerinden yapılan anonslarla taraftarlar uyarıldı.
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