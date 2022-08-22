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Medipol Başakşehir Bertrand Traore için imza töreni düzenledi

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Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Medipol Başakşehir Bertrand Traore için imza töreni düzenledi

Medipol Başakşehir, Aston Villa’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirdi.

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