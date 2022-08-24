24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Trabzonspor Galatasaray derbisinde rakip taraftar olacak mı? Karar açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Trabzonspor Galatasaray derbisinde rakip taraftar olacak mı? Karar açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

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