Beşiktaş orta saha transferini açıkladı: Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin resmen Kara Kartal'da
Beşiktaş, Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı. İşte detaylar...
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.
Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
- 85 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı...
- İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...
- KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları