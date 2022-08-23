Beşiktaş orta saha transferini açıkladı: Sivasspor’dan Kerem Atakan Kesgin resmen Kara Kartal’da

Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.