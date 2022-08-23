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Beşiktaş orta saha transferini açıkladı: Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin resmen Kara Kartal'da

SPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Beşiktaş orta saha transferini açıkladı: Sivasspor’dan Kerem Atakan Kesgin resmen Kara Kartal’da

Beşiktaş, Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.

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