Canlı | Austria Wien - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler karşılaşmadan alabileceği en iyi sonuçla ayrılarak rakibini Kadıköy'deki evinde mağlup etmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'e konuk olacak. Sarı lacivertliler alabileceği en iyi sonuçla maçtan dönüp rakibini Kadıköy'de beklemeye başlayacak.
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Graça, Fischer, Braunöder, Wustinger, Huskovic, Fitz, Tabakovic
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia
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ALIOSKI'NİN İLK MAÇI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.
Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.
İRFAN CAN VE MERT HAKAN KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.
Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun
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