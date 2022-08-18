Canlı | Austria Wien - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İRFAN CAN VE MERT HAKAN KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.

Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.