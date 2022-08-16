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SON DAKİKA! 6-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa'da Sami Uğurlu için flaş karar

SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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SON DAKİKA! 6-0’lık Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa’da Sami Uğurlu için flaş karar

Son dakika spor haberi | Dünkü 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 24 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

Sezona 2 mağlubiyet ile başlayan Kasımpaşa'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu'nun görevine son verilmiştir" denildi.

Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 24 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa, dün Fenerbahçe karşısında 6-0'lık tarihi bir hezimete uğramıştı.

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