Kopenhag Trabzonspor canlı maç izle! Kopenhag Trabzonspor Exxen kesintisiz canlı izleme LİNKİ...
Kopenhag Trabzonspor maçı nereden izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off maçları kapsamında Süper Lig temsilcimiz Trabzonspor, Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Zorlu geçecek mücadeleyi televizyon üzerinden takip edecek olanlar karşılaşmayı izlemek için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı nereden izlenir?
Kopenhag Trabzonspor canlı maç izlemek için araştırmalar hız kazandı. Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin karşılaşması Exxen ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde Süper Lig'in son şampiyonluğuna imza atan bordo-mavililer devler liginde avantaj elde etmek istiyor. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı canlı yayın nereden izlenir?
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Devler Ligi Kopenhag Trabzonspor maçı canlı izle linki ve maça ilişkin son dakika bilgiler şöyle;
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
KOPENHAG: Ryan, Dils, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Pep Biel, Haraldsson, Falk, Kristiansen.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI EXXEN İZLE
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi Exxen canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
KOPENHAG'DA ÇOK SAYIDA EKSİK VAR
Danimarka temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Kaleciler Ryan ve Grbara, stoper Boilesen, sağ bek Ankersen ve kanat oyuncusu Singh sakatlıkları nedeniyle 3-1 kaybedilen Randers maçında oynamamıştı. Eksik listesine, bu karşılaşmada sakatlanan stoper Khocholava ile hücum oyuncusu Daramy de eklendi. Bu ikilinin durumu maç saatinde belli olacak. Kopenag'da takımla çalışmalara başlayan Boilesen'in ise bugün ilk 11'de yer alması bekleniyor.
35 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR
Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı'nda yaklaşık 35 bin seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına'yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.
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