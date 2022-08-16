Kopenhag Trabzonspor canlı maç izle! Kopenhag Trabzonspor Exxen kesintisiz canlı izleme LİNKİ...

35 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR

Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı'nda yaklaşık 35 bin seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına'yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.