Beşiktaş Dele Alli transferini bitirdi! Büyük ölçüde anlaşma sağlandı! İşte yıllık ücreti...
Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah beyazlılar son olarak Everton forması giyen Dele Alli'yle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.
2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, ilk 2 haftada 4 puan topladı.
Transfer döneminin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala siyah-beyazlılar çalışmalarına da hız verdi.
DELE ALLI'YLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
On numara takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal, bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'yle satın alma opsiyonlu kiralık olarak büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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