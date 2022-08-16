Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den hakem açıklaması: Limitimiz kalmadı

"BİR CERRAH AMELİYATTA HATA YAPINCA SONU ÖLÜMLE BİTİYORSA HAKEMLERİN DE HATA YAPMA ŞANSI YOK"

Federasyonun, hakem performanslarıyla ilgili olarak kamuoyu önünde daha fazla açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Çebi, "Biraz daha hakemlerle ilgili federasyonun, kamuoyu önünde daha şeffaf olması gerektiğini de söyledik. Nerede hata yapıldıysa ya da nerede haklıysa bunları söyleyin, dedik. Bunların cevabını kamuoyu sadece bizden ya da yorumculardan duymasın. Böyle de bir çalışma içerisindeler. Umarım sonuçlarını tüm diğer kulüpler de görecektir. Bir cerrah ameliyatta hata yapınca sonu ölümle bitiyorsa hakemlerin de hata yapma şansı yok. Adını koymuşuz hata, hata, hata… Artık buraya kadar, bu iş bitti" ifadelerini kullandı.