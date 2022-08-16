Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakem açıklaması: Limitimiz kalmadı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. 'Her şey, Beşiktaş' tarzı bir tavrımız olamaz. Beşiktaş’ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek bir limiti kalmadığını ifade ettik. Benim camiam mutsuz, tedirgin. Güvene ihtiyacımız var. Bunu yapmaları gerekiyor, istediğimiz budur” dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş camiasının artık güvene ihtiyacı olduğunu ve TFF'nin yapılan yanlışları düzeltmesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Türk futboluyla ilgili konular konuşuldu ama herkesin malumu olduğu üzere 2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş'ın uğradığı haksızlığı, adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine arz ettik.
Sonuç itibariyle kendilerinin de bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini, tavırlarından anlamış bulunuyorum. Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bekleyeceğiz. Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendisine bağlıdır. Geçen seneki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Birçoğu çözülmesine rağmen tamamının çözülmediğini görüyoruz. Hataların, varsa kasıtların tespitinin kendileri yapması gerektiğini ifade ettik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Her şey, Beşiktaş tarzı bir tavrımız olamaz. Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek bir limiti kalmadığını ifade ettik. Benim camiam mutsuz, tedirgin. Güvene ihtiyacımız var. Bunu yapmaları gerekiyor, istediğimiz budur. Kendilerine de güvenmek istiyorum. Bekleyip yanlışları nasıl düzelttiklerini beraber göreceğiz" diye konuştu.
"BİR CERRAH AMELİYATTA HATA YAPINCA SONU ÖLÜMLE BİTİYORSA HAKEMLERİN DE HATA YAPMA ŞANSI YOK"
Federasyonun, hakem performanslarıyla ilgili olarak kamuoyu önünde daha fazla açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Çebi, "Biraz daha hakemlerle ilgili federasyonun, kamuoyu önünde daha şeffaf olması gerektiğini de söyledik. Nerede hata yapıldıysa ya da nerede haklıysa bunları söyleyin, dedik. Bunların cevabını kamuoyu sadece bizden ya da yorumculardan duymasın. Böyle de bir çalışma içerisindeler. Umarım sonuçlarını tüm diğer kulüpler de görecektir. Bir cerrah ameliyatta hata yapınca sonu ölümle bitiyorsa hakemlerin de hata yapma şansı yok. Adını koymuşuz hata, hata, hata… Artık buraya kadar, bu iş bitti" ifadelerini kullandı.
Çebi, Beşiktaş sosyal medya hesabından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçındaki yaşanan pozisyon ile kendilerinin Alanyaspor maçında yaşadığı pozisyonun tek kare halinde paylaşıldığı fotoğraf ile ilgili olarak, "Hepsini değerlendirdik, önlerine koyduk. 'İkisinden biri doğru, hangisi?' diye sorduk. Verdikleri cevabı 3-5 gün sonra aldıkları kararlarla beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.
"YASİN KOL'U MAÇLARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Başkan Çebi, son olarak Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarında görmek istemediklerini belirterek, "Tercihimiz görmemek. Kendisini istemiyorum. Camiamızın canını çok yakmıştır. Bunu da izah ettik. Gereken nasıl yapılır, ne kadar yapılır zaman içerisinde göreceğiz" diye konuştu.
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