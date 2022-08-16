Fenerbahçe’de Mauro Icardi sürprizi! Temaslar başladı

Kadrosuna golcü bir oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Maxi Gomez konusunda Valencia ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, bir yandan da Chelsea ile Michy Batsuhayi için görüşüyordu. Uruguaylı oyuncu için Valencia'ya 8 milyon euro + bonuslar ve bir sonraki satıştan pay teklifinde bulunan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için artık gün sayıyor.