Fenerbahçe'de Mauro Icardi sürprizi! Temaslar başladı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını forvet oyuncularına çevirdi. Maxi Gomez için Valencia ile, Michy Batsuhayi için Chelsea ile görüşen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği Mauro Icardi için devreye girdi.
Kadrosuna golcü bir oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Maxi Gomez konusunda Valencia ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, bir yandan da Chelsea ile Michy Batsuhayi için görüşüyordu. Uruguaylı oyuncu için Valencia'ya 8 milyon euro + bonuslar ve bir sonraki satıştan pay teklifinde bulunan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için artık gün sayıyor.
FENERBAHÇE'DEN MAURO ICARDİ HAMLESİ
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Fenerbahçe, dünyaca ünlü başka bir oyuncu için de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği ve PSG ile yollarını ayırması beklenen Mauro Icardi'nin transferi içi nabız yoklamaya başladı.
KARAR VERMESİ BEKLENİYOR
Inter'den 50 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan birçok takımdan teklifler alan Icardi'nin kısa süre içerisinde bir karar vermesi bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada süre alan Mauro Icardi, 5 gol kaydetmişti. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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