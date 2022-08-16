16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Mbwana Samatta kiralık olarak Genk'te

Mbwana Samatta kiralık olarak Genk'te

SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2022
ABONE OL
Mbwana Samatta kiralık olarak Genk’te

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA