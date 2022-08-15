İtalyanlar yazdı: Ünlü golcüden Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İtalyan forvet Andrea Belotti'nin, Roma ile süren müzakerelerin uzaması sonrası, diğer alternatiflere yöneldiği iddia edildi. İtalya basınında yer alan habere göre; Belotti, Galatasaray ile Nice'e transfer olmayı kabul etti.
Forvet transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, İtalyan golcü Andrea Belotti'den yeşil ışık geldi.
İTALYAN BASINI YAZDI: DİĞER ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer alternatiflere yönelmeye başladı. Torino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
NİCE VE GALATASARAY'DAN TEKLİF VAR
Haberde, Roma'nın Eldor Shomurodov'u elden çıkaramaması sebebiyle Belotti transferinde adım atamadığı belirtilirken, Belotti'nin kendisine teklifte bulunan Nice ve Galatasaray üzerine düşünmeye başladığı ifade edildi. Fransız ekibi Nice'in 4 yıllık sözleşme önerdiği Belotti'ye, Galatasaray'ın yıllık 6 milyon euro üzerinden bir kontrat sunduğu belirtildi.
28 yaşındaki tecrübeli forvet Andrea Belotti, 7 sezon formasını giydiği Torino'da çıktığı 251 resmi maçta 113 gol, 28 asistlik katkı sağladı.
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