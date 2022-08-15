İtalyanlar yazdı: Ünlü golcüden Galatasaray’a yeşil ışık

İTALYAN BASINI YAZDI: DİĞER ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer alternatiflere yönelmeye başladı. Torino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.