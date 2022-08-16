SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

Çok heyecanlı ve fantastik bir lig. Türkiye Milli takımı da öyle. Bir kaç kez karşılaştık. Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.