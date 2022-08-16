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SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

Son dakika! Transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor, Arsenal'den İzlanda Milli Takımında da görev alan 27 yaşındaki Runar Alex Runarsson'u renklerine bağladı.

Alanyaspor, Arsenal'dan İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kiraladı.

SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

27 yaşındaki kalecinin Alanyaspor'a çok şey katacağını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Arsenal takımından 1 yıllık kiralık olarak Alex ile anlaştık.

SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

Kendisi aynı zamanda İzlanda Milli takımının da kalecisi. Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız bir kaleci.

SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

Transfer görüşmeleri bayadır sürüyordu. Nihayet sonlandırdık. Takımımızda iyi işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

"ALANYASPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Runar Alex Runarsson, içeriye girdiği andan itibaren sıcak bir karşılama olduğunu söyledi.

SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

Takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını dile getiren Runarsson, "Takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Alanyaspor için faydalı bir sezon geçiririm. Avrupa'da herkesin bildiği üzere Türkiye Süper Ligi çok güzel bir lig.

SON DAKİKA! Runar Alex Runarsson Alanyaspor’da

Çok heyecanlı ve fantastik bir lig. Türkiye Milli takımı da öyle. Bir kaç kez karşılaştık. Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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