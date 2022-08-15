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Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...

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Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...

Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus önderliğinde iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe ilk galibiyetini istiyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...

Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler canlı yayın için detayları merak ediyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zacj, Lincoln, King, Valencia

JORGE JESUS LİGDEKİ 2. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak. İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor. Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.

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