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Trabzonspor’dan Visca açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Trabzonspor’dan Visca açıklaması

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında kolundan sakatlanan Edin Visca'nın sol kol humerus kemiğinin kırıldığını açıkladı. Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat "Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

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