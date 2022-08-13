Canlı | Galatasaray - Giresunspor (CANLI SKOR) Mertens ve Torreira ilk 11'de mi? Aslan evindeki ilk maçta kükremek istiyor

MERTENS VE TORREIRA...

Galatasaray'da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı.Okan hoca, her iki yıldızı da ikinci devrede sahaya sürecek. Mertens büyük ihtimalle Emre Akbaba'nın yerine oyuna girecek. Torreira ise skorun gidişatına göre Midtsjö veya Oliviera'nın yerini alacak.