Canlı | Galatasaray - Giresunspor (CANLI SKOR) Mertens ve Torreira ilk 11'de mi? Aslan evindeki ilk maçta kükremek istiyor
Süper Lig'e deplasmanda aldığı kritik Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray bugün iç sahadaki ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçtan da galip ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Taraftarlar özellikle yeni transfer Torreira ve Mertens'in ilk 11'de olup olmadığını merak ediyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u konuk edecek.
14 MAÇTA 6 GALİBİYET ASLAN'DA
İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.
GALATASARAY - GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Mitdsjö, Oliveira, Kerem, Emre Akbaba, Yunus, Seferovic.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Murat, Traore, Serginho, Doğan, Eguskiza, Bajic
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GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.
GİRESUNSPOR BOŞ GEÇMİYOR
Nef Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Giresunspor, dış sahada oynadığı son 7 lig maçında da gol attı. Karadeniz ekibi bu alanda kulüp tarihinin en uzun süresini yaşıyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'la ligde 4 kez karşılaşırken, 2 galibiyet elde etmeyi başardı. Hakan hocanın hedefi, galibiyet sayısını 3'e çıkarmak.
BİLETLER 2 DAKİKADA TÜKENDİ
Şimdiye kadar 40 bin kombine bilet satan ve yine locaların tamamının tükendiği, sarı-kırmızılılarda Giresun maçı için satışa çıkarılan 9 bin 700 biletin de 60 saniye içinde tükenmesi, Galatasaray Yönetimi'ni sevindirdi.
MERTENS VE TORREIRA...
Galatasaray'da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynamayacak.
Galatasaray'ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı.Okan hoca, her iki yıldızı da ikinci devrede sahaya sürecek. Mertens büyük ihtimalle Emre Akbaba'nın yerine oyuna girecek. Torreira ise skorun gidişatına göre Midtsjö veya Oliviera'nın yerini alacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA CİMBOM ÜSTÜN
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.
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