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Haberler Galeri Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Trabzonspor, Hatayspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Visca karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düştü. Bu pozisyon sonrası Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve Visca'nın kolunda kırık tespit edildi. Visca'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Peki, Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte son dakika spor haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 22:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 23:15
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Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

SAKATLANAN VISCA HASTANEYE KALDIRILDI

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düşerek sakatlanan Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Bordo-mavili taraftarlar, ambulansa koyulurken Visca'yı alkışlayarak destekte bulundu.

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Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Visca'nın yerine 44. dakikada Kouassi, oyuna dahil oldu.

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Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

VISCA'DA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Edin Visca'nın hastanede yapılan kontrolünde Humerus Kemiği'nde kırık meydana geldiği tespit edildi.

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Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

2 AY YOK...

Boşnak oyuncunun 2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.