Trabzonspor’da Visca’nın kolunda kırık tespit edildi! Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Trabzonspor, Hatayspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Visca karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düştü. Bu pozisyon sonrası Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve Visca'nın kolunda kırık tespit edildi. Visca'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Peki, Visca sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte son dakika spor haberinin ayrıntıları…