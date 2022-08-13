Beşiktaş’tan müthiş transfer girişimi! Juan Mata için nabız yoklanıyor

Süper Lig 'de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Siyah- Beyazlılar, transfere ara vermiyor... Gedson Fernandes'le başlayan maratonda; Romain Saiss, Cenk To sun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları kadrosuna kazandıran Kara Kartal, dönemin bitimine yaklaşık 3 haftalık bir dönem kalması sonrasında ikinci bir atak başlattı. Bu doğrultuda; savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren yönetime, İspanya'dan sürpriz bir öneri geldi. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata, Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi.