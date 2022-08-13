Beşiktaş'tan müthiş transfer girişimi! Juan Mata için nabız yoklanıyor
Orta sahaya bir de fırsat transferi yapmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a , Premier Lig devi Manchester United’le yollarını ayıran Juan Mata önerildi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok önemli başarısı bulunan 34 yaşındaki İspanyol 10 numaranın adı, jet hızıyla Valerien Ismael’e iletildi. Transfer için kararı Fransız hoca verecek!
Süper Lig 'de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Siyah- Beyazlılar, transfere ara vermiyor... Gedson Fernandes'le başlayan maratonda; Romain Saiss, Cenk To sun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları kadrosuna kazandıran Kara Kartal, dönemin bitimine yaklaşık 3 haftalık bir dönem kalması sonrasında ikinci bir atak başlattı. Bu doğrultuda; savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren yönetime, İspanya'dan sürpriz bir öneri geldi. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata, Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi.
ABD'DEN TEKLİF ALDI
Kariyerinde daha önce Valencia ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giyen İspanyol 10 numara, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde zafer sevinci yaşamıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hemen harekete geçen idareciler, oyuncuyu teknik direktör Valerien Ismael'e sundu. Fransız teknik adamdan gelecek yanıtın ardından Siyah- Beyazlılar, Mata konusunda girişimlere başlayacak. ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler alan Mata, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
NADİEM AMİRİ'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Afganistan asıllı Alman orta saha oyuncusu için kulübü Bayer Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş , Bundesliga ekibinin vereceği kararı bekliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in takıma kazandırılmasını istediği 1,80'lik 25 yaşındaki futbolcunun, kulübünün ikna edilmesi halinde Kartal olmaya hazır olduğu ifade edildi. Amiri, geçen sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giymişti.
FASSNACHT'A KAPSAMLI TEST
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor. İsviçreli yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ederken, 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Beşiktaş Yönetimi'ni tedbirli olmaya itti. Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fassnacht için Beşiktaş, Valerien Ismael'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.
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