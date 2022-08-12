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Galatasaray yeni 10 numarasını duyurdu

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Galatasaray yeni 10 numarasını duyurdu

Galatasaray Kulübü, gelecek sezon Futbol A Takımı'nın 10 numarasını yeni transfer Dries Mertens'in giyeceğini açıkladı.

Bu transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın taraftarları, geçtiğimiz yıl tartışmalara konu olan '10 numaralı' formayı yeni sahibine teslim etti.

10 NUMARA MERTENS'İN

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Belçikalı forvet oyuncusu Dries Mertens, taraftarların oylarıyla düzenlenen anket sonrasında, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL KİMSE GİYMEMİŞTİ

Hayal kırıklıklarıyla dolu geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın 10 numarasının kim olacağı tartışma konusu olmuştu.

O dönemki yeni transferler Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun formayı giyeceği iddiası taraftarı kızdırmış, gelen tepkilerin ardından forma numarası boş kalmıştı.

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