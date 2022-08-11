Memphis Depay’dan Galatasaray hamlesi! Sarı kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı! Mesaj yağmuruna tutuldu...

ÇOK SAYIDA YILDIZ KADROYA KATILDI

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.