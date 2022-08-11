11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Memphis Depay'dan Galatasaray hamlesi! Sarı kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı! Mesaj yağmuruna tutuldu...

Memphis Depay'dan Galatasaray hamlesi! Sarı kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı! Mesaj yağmuruna tutuldu...

SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
Memphis Depay’dan Galatasaray hamlesi! Sarı kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı! Mesaj yağmuruna tutuldu...

Yeni sezona kazandığı kritik Antalyspor maçıyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Üst üste yaptığı transferlerle gündeme gelen sarı kırmızılılar şimdi de Barcelona'nın yıldızı Depay'ın peşinde. Memphis Depay ise sosyal medyada yaptığı bir gönderme beğeni Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte Depay'ın o beğenisi...

Yeni sezona ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyet ile start veren Galatasaray'da taraftarın yüzü gülüyor.

ÇOK SAYIDA YILDIZ KADROYA KATILDI

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.

DURSUN ÖZBEK O YILDIZIN PEŞİNDE

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarlar transferlerin devam edeceğinin sinyallerini veren Başkan Dursun Özbek, taraftarlara bir yıldız daha hediye etmek istiyor.

MEMPHİS DEPAY BOMBASI

Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızın Marsilya'ya gidişiyle rotasını farklı isimlere çevirdi. Radardaki isim ise Barcelonalı Memphis Depay.

TEKLİF YAPILACAK!

Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.

DEPAY'DAN SİNYAL GELDİ

Taraftarları da oldukça heyecanlandıran Memphis Depay söylentilerinin ardından yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi.

MERTENS'İN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

28 yaşındaki Hollandalı, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mertens'in sosyal medya hesabından yaptığı imza paylaşımını beğenirken, kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti.

Geçtiğimiz yaz Lyon'dan bonservissiz şekilde Barcelona kadrosuna katılan Hollandalı oyuncu, burada 36 maça çıktı. Depay, 36 karşılaşmada 12 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA