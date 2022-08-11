Memphis Depay'dan Galatasaray hamlesi! Sarı kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı! Mesaj yağmuruna tutuldu...
Yeni sezona kazandığı kritik Antalyspor maçıyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Üst üste yaptığı transferlerle gündeme gelen sarı kırmızılılar şimdi de Barcelona'nın yıldızı Depay'ın peşinde. Memphis Depay ise sosyal medyada yaptığı bir gönderme beğeni Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte Depay'ın o beğenisi...
Yeni sezona ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyet ile start veren Galatasaray'da taraftarın yüzü gülüyor.
ÇOK SAYIDA YILDIZ KADROYA KATILDI
Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.
DURSUN ÖZBEK O YILDIZIN PEŞİNDE
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarlar transferlerin devam edeceğinin sinyallerini veren Başkan Dursun Özbek, taraftarlara bir yıldız daha hediye etmek istiyor.
MEMPHİS DEPAY BOMBASI
Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızın Marsilya'ya gidişiyle rotasını farklı isimlere çevirdi. Radardaki isim ise Barcelonalı Memphis Depay.
TEKLİF YAPILACAK!
Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.
DEPAY'DAN SİNYAL GELDİ
Taraftarları da oldukça heyecanlandıran Memphis Depay söylentilerinin ardından yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi.
MERTENS'İN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
28 yaşındaki Hollandalı, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mertens'in sosyal medya hesabından yaptığı imza paylaşımını beğenirken, kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti.
Geçtiğimiz yaz Lyon'dan bonservissiz şekilde Barcelona kadrosuna katılan Hollandalı oyuncu, burada 36 maça çıktı. Depay, 36 karşılaşmada 12 gol attı.
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