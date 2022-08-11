Galatasaray'da Belotti çılgınlığı! Taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belotti'nin eşi transfer için ateşi yaktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bonservisi elinde bulunan Torino'nun yıldızı 28 yaşındaki golcü Belotti geldi. Belotti'yi ikna için yoğun çaba sarf eden yönetimde Erden Timur oyuncu ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Diğer yandan Belotti'nin eşinin Instagram'da Türk bir iç mimarı takip etmesi "İstanbul'a hazırlık" olarak yorumlandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın hedefinde yeniden İtalya'dan bir yıldız oyuncu olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi elinde olan Belotti için yeniden harekete geçti. Galatasaray, 28 yaşındaki yıldız golcüyü ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Erden Timur'un transfer için bizzat devrede olduğu ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.
Roma ile görüşen ve anlaşma noktasına gelen oyuncunun ilk görüşmede Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Roma'nın Belotti'ye teklifi 2.8 milyon Euro olurken bu paranın yarısı vergiye gidiyor. Galatasaray'ın İtalyan yıldız için Roma'dan daha yüksek bir teklifte bulunduğu gelen haberler arasında.
Belotti'nin eşinin de Instagram'dan Türk bir iç mimarı takip etmesi 'İstanbul'a hazırlanıyor' şeklinde yorumlandı.
Belotti geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 23 maça çıktı ve 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
BELOTTI KİMDİR?
Andrea Belotti, 20 Aralık 1993'te İtalya'nın Bergamo şehrine bağlı Calcinate köyünde dünyaya geldi. 28 yaşındadır.
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