Galatasaray’da Belotti çılgınlığı! Taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belotti’nin eşi transfer için ateşi yaktı

Galatasaray'ın hedefinde yeniden İtalya'dan bir yıldız oyuncu olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi elinde olan Belotti için yeniden harekete geçti. Galatasaray, 28 yaşındaki yıldız golcüyü ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.