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Son dakika | TFF'den yabancı oyuncu kuralı açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Son dakika | TFF’den yabancı oyuncu kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde tartışılan 21 yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kulüplerimizle ortak çalışmalar sonucunda aldığımız karara göre, 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir" denildi.

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