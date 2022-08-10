10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan Ajax'ta

Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan Ajax'ta

SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Trabzonspor’un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan Ajax’ta

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri bugün...Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA