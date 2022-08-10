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Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor. Tur için sahaya çıkacak Fenerbahçe, yurda galibiyetle dönmek istiyor. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile mücadele edecek. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, rövanş maçında da galibiyetle ayrılarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu'nda oynanacak mücadele Exxen Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmada, Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Fenerbahçe, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE

Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

JESUS'UN FENERBAHÇE İLE DÖRDÜNCÜ RESMİ AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da yeni ekibinin başında dördüncü resmi Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, takımı iki maç sonucunda Dinamo Kiev'e elenen deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise 3-0'lık galibiyet yaşadığı 3. maçından sonra, takımının başında 4. Avrupa maçına çıkacak.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Luan Peres ve Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, Jesus'un görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alacak.

FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLER

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.

AVRUPA KUPALARINDA 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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