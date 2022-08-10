Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor. Tur için sahaya çıkacak Fenerbahçe, yurda galibiyetle dönmek istiyor. Karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile mücadele edecek. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, rövanş maçında da galibiyetle ayrılarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu'nda oynanacak mücadele Exxen Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmada, Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.
Fenerbahçe, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.
SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE
Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.
JESUS'UN FENERBAHÇE İLE DÖRDÜNCÜ RESMİ AVRUPA MAÇI
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da yeni ekibinin başında dördüncü resmi Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, takımı iki maç sonucunda Dinamo Kiev'e elenen deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise 3-0'lık galibiyet yaşadığı 3. maçından sonra, takımının başında 4. Avrupa maçına çıkacak.
FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLER
Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu
- ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?
- ÖSYM tercihleri açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
- Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadroya yeni isimler... Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- PMYO sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkur mülakat tarihi açıklandı mı?
- YÖK son dakika duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler hangi tarihte açıklanacak?
- Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB 1017 işçi alımı başvuru şartları neler?
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 81 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara...