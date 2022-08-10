Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.