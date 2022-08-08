TFF Süper Lig statüsünde değişikliğe gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig statüsünde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre; takımlar kadrolarında en fazla 35 futbolcu barındırabilecek. Statü gereği, kadroda en az 14 Türk futbolcu bulundurulması zorunlu tutulurken bu futbolculardan 4 tanesinin 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olması gerekecek. Böylece, Süper Lig'de takımlar, 21 yabancı oyuncuyu tescil ettirip, 35 kişilik kadrosuna yazabilecek.
TFF, Süper Lig statüsünde değişikliğe gitti. Yeni statüye göre; takımlar kadrolarında en fazla 35 futbolcu barındırabilecek. Buna göre kadroda en az 14 Türk futbolcu bulundurulması zorunlu tutulurken bu futbolculardan 4 tanesinin 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olması gerekecek.
Böylece takımlar 21 yabancı futbolcuyu tescil ettirip, 35 kişilik kadroya yazabilecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2022-2023 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
2022-2023 futbol sezonunda uygulanmak ve Birinci Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan hususlar aşağıda belirtilmiştir:
I- SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU
1- 2022 – 2023 Sezonunda kulüpler A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Transfer ve tescil döneminin bitiminde 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 500.000-TL alt yapı fon bedelini, transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip Federasyon'a ödemeleri zorunludur. 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları müsabakalarda oynatamazlar. Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,
- U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları;
- Ülkelerinin U21 veya A Milli takımlarda toplamda 3 defa oynamış olmaları; - FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları; kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları şartıyla, 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler. 2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıca Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları sağlayan futbolcular A Takım Listesine yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler.
A TAKIM LİSTESİ
a) A Takım Listesi en fazla 35 futbolcudan oluşur.
b) 2022 – 2023 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler.
c) 2022 – 2023 Sezonunda yukarıdaki "b" bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.
d) 2022 – 2023 sezonunda yukarıdaki "b" bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2'sinin "c" bendinden ayrı olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay TFF'ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur.
e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin "b" bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.
f) Kulübün "b", "c", "d" ve "e" bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.
g) Yukarıda "b", "c", "d" ve "e" bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF'ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.
A TAKIM LİSTESİNİN TFF'YE SUNULMASI
a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF'ye ibraz etmek zorundadır.
b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.
c) A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF'ye ibraz edilmesi zorunludur.
d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.
e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF'ye ibraz edilmesi zorunludur.
f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.
g) A Takım Listesini süresinde TFF'ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.
3 GENÇ FUTBOLCULAR
Kulüpler, 2022 – 2023 Sezonu için 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.
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