TFF Süper Lig statüsünde değişikliğe gitti

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2022-2023 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2022-2023 futbol sezonunda uygulanmak ve Birinci Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

I- SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

1- 2022 – 2023 Sezonunda kulüpler A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Transfer ve tescil döneminin bitiminde 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 500.000-TL alt yapı fon bedelini, transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip Federasyon'a ödemeleri zorunludur. 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları müsabakalarda oynatamazlar. Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

- U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları;

- Ülkelerinin U21 veya A Milli takımlarda toplamda 3 defa oynamış olmaları; - FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları; kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları şartıyla, 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler. 2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıca Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları sağlayan futbolcular A Takım Listesine yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler.