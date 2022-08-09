Ünlü futbolcu taraftarlara saldırdı: En sevdiklerime laf edildi

TARAFTAR YUMRUKLAYAN BERARDİ ÖZÜR DİLEDİ

Instagram'dan paylaşım yapan Berardi, "Modena maçından sonra stat dışında olan olaylar nedeniyle özür dilerim. Biz profesyoneliz ve her şeyden önce küçük çocuklara örnek olmalıyız. Bugün herkesin gözü önünde bu şekilde davranamadım." dedi.