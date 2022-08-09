Ünlü futbolcu taraftarlara saldırdı: En sevdiklerime laf edildi
İtalya ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu Domenico Berardi, 3-2 mağlup tamamladıkları Modena maçı sonrasında taraftarlarla tartıştı. Ailesine küfür edildiğini öne süren İtalyan oyuncu, bir taraftarı kameralar önünde yumrukladı.
İtalya Milli Takımı'nın da formasını terleten 28 yaşındaki forvet oyuncusu Domenico Berardi, takımı Sassuolo'nun Modena'ya 3-2 yenildiği maçın ardından taraftarlarla birbirine girdi.
Kendisine laf atan bir taraftarı yumruklayan Berrardi, yaşananlar sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"EN SEVDİĞİM ŞEYLERE LAF EDİLDİ"
Saldırıya sebep olarak ailesine edilen hakaretleri gerekçe gösteren Berardi, "Çünkü ailem, eşim, çocuğum gibi beni derinden yaralayan, en sevdiğim şeylere laf edildi" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 378 kez resmi maça çıkan Berardi, 134 gol 85 asistlik bir performans sergiledi. İtalyan yıldız, 24 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.
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