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Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov fırtına gibi başladı!

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Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Galatasaray’ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov fırtına gibi başladı!

Galatasaray haberleri bugün...Galatasaray, Rezerv Lig'e de galibiyetle başladı. Sarı-Kırmızılıların genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov, maçın oyuncusu oldu.

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