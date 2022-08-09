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Berat Özdemir Trabzonspor’dan ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Berat Özdemir Trabzonspor’dan ayrıldı

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC’ye transfer oldu. Taraflar 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Genç oyuncu imza atmak üzere Trabzon'dan ayrıldı.

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