08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir Suudi Arabistan yolcusu

Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir Suudi Arabistan yolcusu

SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Trabzonspor’un genç oyuncusu Berat Özdemir Suudi Arabistan yolcusu

Trabzonspor, Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile Berat Özdemir’in transferi konusunda prensipte anlaştı. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon euro civarları.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA