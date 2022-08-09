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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Giresunspor'dan özür diledi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Giresunspor’dan özür diledi

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Adana Demirsporlu bazı taraftarların davranışları nedeniyle Karadeniz ekibinden özür diledi.

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