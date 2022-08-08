Okan Buruk’tan Mertens ve Torreira açıklaması: Testler yapacağız

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk "Bir kere inanılmaz bir nem var. Aslında daha fazla oluyordu. Bu iyi haliydi. İki takım da yoruldu. Bu yorgunluk ortaya çıktı. İki takıma da gitti geldi maç. Direkten dönen topumuz, Antalyaspor'un kaçırdığı pozisyon ve penaltı. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık verdi. Çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.