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Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira açıklaması: Testler yapacağız

SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Okan Buruk’tan Mertens ve Torreira açıklaması: Testler yapacağız

Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, maça ve yeni transferlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lucas Torreira ve Dries Mertens'in çok yönlü oyuncular olduğunu ve geniş bir kadro kurmak istediklerini belirten Buruk, "Gelen oyunculara testler yapacağız, maça ne zaman çıkabileceklerini de net şekilde göreceğiz" dedi.

Galatasaray, ligde 16 maçtır mağlubiyet görmeyen Antalyaspor'u 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle mağlup etti.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk "Bir kere inanılmaz bir nem var. Aslında daha fazla oluyordu. Bu iyi haliydi. İki takım da yoruldu. Bu yorgunluk ortaya çıktı. İki takıma da gitti geldi maç. Direkten dönen topumuz, Antalyaspor'un kaçırdığı pozisyon ve penaltı. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık verdi. Çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Taraftarlara mesaj gönderen Okan Buruk "Uzun zamandır Antalyaspor kaybetmiyordu. Lige 3 puanla başladık. Taraftarımızın önüne kazanmış olarak çıkmak önemli. Onları maça davet ediyoruz. Nice galibiyet ve şampiyonluklar kutlamak istiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

TORREİRA VE MERTENS AÇIKLAMASI: "TESTLER YAPACAĞIZ"

Transfer sorusu üzerine Okan Buruk "Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar. Yeni gelenleri de kadroya katacağız. Gelen oyunculara testler yapacağız, maça ne zaman çıkabileceklerini de net şekilde göreceğiz." dedi.

Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Okan Buruk "Biz bir takım olacağız ve kadromuz geniş olacak. Gomis bize 3 puan kazandırdı. Geniş bir kadromuz olmalı. Taraftarlarımızın baskısı oldu, transfer yapmamızı istediler. Tespitler yaptı herkes. Biz de kendi tespitlerimizle bunları birleştirdik ve iyi bir yolda ilerliyoruz." açıklamasını yaptı.

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