Antalyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM | İlk 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Fraport TAV Antalyaspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Fraport TAV Antalyaspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?
Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Maçın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
53. RANDEVU
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti.
14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya'daki maç ise 1-1 sona erdi.
7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı. Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR
Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı. Aslan son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i istanbul'a getirdi.
LEO DUBOIS SAKATLIĞINDAN DOLAYI OYNAYAMAYACAK
Yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında oynamayacak.
Dubois, Avusturya'da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti.
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