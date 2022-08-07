Antalyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM | İlk 11’ler

7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı. Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.