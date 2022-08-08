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Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi: Takviye yapacağız

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Dursun Özbek’ten taraftara transfer müjdesi: Takviye yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı güzel günler beklediğini söyleyip taraftara çağrı yapan Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgeler var. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yeni transferler yapacaklarını açıkladı.

Sezonun başlamasını ve ilk maçı değerlendiren Dursun Özbek "Sakatlık olmadan güzel bir lig olsun. Cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyete yakışır bir sezon olmalı. Hava çok sıcak, oyuncular elinden geleni yaptı." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"

Lige galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyleyen Özbek, "İstediğimiz oyunu oynayamadık, sezon başı ve hazırlıklarımız devam edecek. Takımın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarlarımıza güzel günler yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.

TARAFTARA TRANSFER MÜJDESİ: TAKVİYE YAPACAĞIZ

Kadro ve transfer çalışmaları hakkında konuşan Dursun Özbek "Eksikler sezon başı daha net ortaya çıkıyor. Yeni isimler takıma girince durum daha da iyi görünecek. Takviye yapmamız gereken bazı bölgeler var. Bu teknik kadronun vereceği karar. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olsun. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor." ifadelerini kullandı.

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