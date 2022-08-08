Dursun Özbek’ten taraftara transfer müjdesi: Takviye yapacağız

TARAFTARA TRANSFER MÜJDESİ: TAKVİYE YAPACAĞIZ

Kadro ve transfer çalışmaları hakkında konuşan Dursun Özbek "Eksikler sezon başı daha net ortaya çıkıyor. Yeni isimler takıma girince durum daha da iyi görünecek. Takviye yapmamız gereken bazı bölgeler var. Bu teknik kadronun vereceği karar. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olsun. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor." ifadelerini kullandı.