Son dakika: Göztepe Ali Akman'ı kiraladı
Son dakika spor haberleri... İzmir ekibi Göztepe, 2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Göztepe'nin açıklamasında, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." dednildi.
GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLMADI
Galatasaray anlaşmaya vardığı genç golcü için Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuş ancak Eintracht Frakfurt satın alma opsiyonu koymaya yanaşmadığı gibi sözleşmeye 25 maç oynama garantisi eklemek istemişti.
Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen genç oyuncunun iki kulüp arasındaki sorunların çözülmesinin ardından sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu.
ALİ AKMAN 32 MAÇTA 6 GOL ATTI
Bursaspor'dan ayrılmasının ardından 20/21 sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'da 32 maçta sahaya çıkarken 6 gol kaydetti.
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