Son dakika: Göztepe Ali Akman’ı kiraladı

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLMADI

Galatasaray anlaşmaya vardığı genç golcü için Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuş ancak Eintracht Frakfurt satın alma opsiyonu koymaya yanaşmadığı gibi sözleşmeye 25 maç oynama garantisi eklemek istemişti.