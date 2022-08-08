08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Erling Haaland tozu dumana kattı!

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Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Erling Haaland tozu dumana kattı!

İngiltere Premier Lig birinci hafta maçında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı yeni transfer Erling Haaland'ın iki golüyle 2-0 mağlup etti.

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